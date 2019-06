Buja, passaggio con il rosso, telecamere in azione

In meno di cinque mesi di funzionamento l’impianto, che rileva il passaggio di un veicolo con il semaforo rosso, ha registrato la bellezza di 1.034 violazioni. Accade a Buja, nell’intersezione tra la viabilità comunale e la provinciale Osovana, all’altezza della fazione di Avilla. A partire dal 9 novembre è stato installato un sistema di rilevamento con telecamere che filmano chi transita sull’incrocio con il semaforo rosso, registrando una serie impressionante di violazioni e non soltanto per quanto concerne il semaforo.

Perché come ci ha spiegato il sindaco di Buja, Stefano Bergagna, l’apparecchiatura registra anche la velocità dei veicoli con il risultato che su 188.145 transiti, ben 67.113 hanno superato i 50 chilometri orari, dei quali 6.167 oltre i 90 chilometri orari.

“Per ora non sanzioniamo l’eccesso di velocità, che però resta un grave problema - spiega il sindaco - perché abbiamo registrato un veicolo che superava i 180 chilometri orari. E lo stesso vale per l’assenza del collaudo o dell’assicurazione, ma basti sapere che quando la pattuglia ha iniziato a verificare la presenza di assicurazione e collaudo, in qualche ora ha riscontrato ben 40 casi di violazione. Purtroppo ancora non siamo riusciti a trovare i fondi per costruire la rotatoria, ma questo incrocio è talmente pericoloso che non potevamo non intervenire”.

Immancabili le polemiche roventi anche sui Social, mano a mano che a casa dei titolari dell’auto sono arrivate le contravvenzioni (130 euro e 3 punti di patente), con le solite immancabili accuse all’amministrazione di voler fare cassa a spese degli automobilisti e le polemiche sul fatto che il giallo dura troppo poco e dunque la telecamera registra l’auto anche se il rosso si accende durante il transito sull’incrocio:

“Chiunque ha voluto visionare i filmati disponibili negli uffici della Polizia locale - conferma Bergagna - ha dovuto prendere atto che la violazione c’era ed era evidente. Il tempo di permanenza del semaforo giallo è stata prolungato di 2 secondi rispetto a quanto previsto dal Codice. Inoltre, sottolineo che la telecamera entra in azione un secondo dopo l’accensione del rosso e la sanzione scatta soltanto se il veicolo è transitato quando questo segnale è acceso e non certo quando c’è il giallo”.