Buttrio, principio d'incendio in casa

Principio d'incendio poco dopo le 21.30 di ieri, in via Pradamano a Buttrio. Per cause accidentali, probabilmente di natura elettrica, un quadro della corrente si è surriscaldato e si è sviluppato il rogo in una stanza. A dare l'allarme è stato il vicino di casa che ha visto levarsi le prime colonne di fumo ed è intervenuto con un estintore, chiamando il 112. La proprietaria dell'immobile in quel momento era fuori casa e nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Nonostante i danni da fumo, localizzati nella stanza, la casa resta agibile.