C'è un terzo indagato per la morte di Astori

Continuano a emergere nuovi inquientanti dettagli sulla morte di Davide Astori, il capitano della Firentina trovato senza vita, il 4 marzo 2018, mentre era in ritiro pre-partita all'albergo Là di Moret di Udine. Secondo quando riporta oggi il quotidiano La Nazione, infatti, la Procura di Firenze avrebbe iscritto un terzo nome nel registro degli indagati. Si tratta di un altro medico dell'ospedale di Careggi, accusato di "soppressione, distruzione e occultamento di atti veri".

L'inchiesta è parallela a quella aperta per omicidio colposo, nella quale sono indagati per imperizia e negligenza Galanti e Stagno, medici che avevano rilasciato ad Astori l'idoneità sportiva. In questo secondo fascicolo figurano Galanti e una sua collaboratrice, che avrebbero confezionato una falsa refertazione di esami cardiologici.