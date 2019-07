Cade da 10 metri nel cantiere edile

I carabinieri della stazione di Prata di Pordenone sono intervenuti questa mattina, poco prima delle 8.30, in un cantiere edile di via Santissima Trinità, a Brugnera, dove un operaio di 57 anni, dipendente di una ditta di Gaiarine, è caduto dal tetto di un edificio da una altezza di 10 metri.

È stato soccorso dall'equipe medica di un'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Pordenone. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto il personale Scal di Pordenone. Le cause sono in corso di accertamento.