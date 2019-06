Cade dal ponte, si cerca una persona nel Livenza

Questa mattina, intorno alle 8.30, è scattata una richiesta d’intervento per una persona avvistata da un passante mentre cadeva nel Livenza dal ponte di Tremeacque, in località Ghirano di Prata di Pordenone. Sul posto sono immediatamente scattate le ricerche che, nella mattinata, hanno visto impegnate una ventina di persone, tra vigili del fuoco di Pordenone, squadra del Soccorso Acquatico, elicottero Drago71 del Reparto Volo dei pompieri di Bologna, Nucleo sommozzatori di Venezia e un'ulteriore squadra fluviale proveniente dal Comando di Treviso, oltre ai carabinieri di Fontanelle di Treviso.

E' stata individuata in prossimità del ponte l'auto della persona coinvolta. Intorno alle 13 i sommozzatori hanno sospeso le ricerche di profondità perché le condizioni del fiume non consentono di proseguire in sicurezza. Le ricerche di superficie continuano incessantemente con soccorritori acquatici in moto d'acqua.

Notizia in aggiornamento.