Grave infortunio sul lavoro questa mattina, intorno alle 10, a Gorizia. Un operaio è caduto dall'impalcatura in un cantiere edile in via IX Agosto. L'uomo ha perso l'equilibrio ed è precipitato da due metri e mezzo di altezza. Non riusciva più a muoversi. Sul posto l'elisoccorso e l'autoambulanza, oltre ai vigili del fuoco, a supporto dei sanitari. Sono intevenuti anche i carabinieri e gli ispettori del lavoro.