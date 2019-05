Cade dalle scale di casa, tragedia a San Daniele

Incidente domestico fatale per una pensionata di 83 anni residente a San Daniele del Friuli. La donna si è svegliata nel cuore della notte e, forse per raggiungere il bagno, è caduta dalle scale, precipitando per diversi gradini.

Purtroppo le ferite che ha riportate sono state fatali. A dare l'allarme, attivando i sanitari di un'ambulanza, è stata la donna che l'assisteva giorno e notte. Quest'ultima ha sentito un forte rumore ed è accorsa immediatamente in aiuto. Purtroppo non ha potuto far altro che chiamare i soccorsi. Il medico, poi, decretato il decesso. Non è chiaro se a causare la caduta sia stato un malore occorso all'anziana.