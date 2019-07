Cade nel canale, i pompieri salvano un cervo

I vigili del fuoco del distaccamento di Maniago, anche con personale formato per intervenire in ambiente fluviale, sono intervenuti in via del Canale, su segnalazione di un passante, per il recupero di un piccolo cervo caduto nel vicino canale irriguo.

I soccorritori, dopo aver valutato lo scenario, hanno posizionato uno dei quattro pezzi della "scala italiana" a mo' di passerella e hanno provveduto rapidamente al recupero.

L'animale, agitato e ferito alle unghie dai suoi stessi tentativi di risalire la sponda, è stato portato dal personale addetto al recupero fauna selvatica al centro specializzato di Vigonovo di Fontanafredda.