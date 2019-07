Cade nel sifone, i pompieri salvano una cagnetta

Questa mattina, poco dopo le 6, la prima partenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta in via Lovere, a Caneva, per soccorrere una cagnetta finita nel sifone di un fossato.

Sebbene spaventata, è stata liberata in buone condizioni fisiche. E’ stato, quindi, richiesto l'intervento dei cinovigili per identificarla e riconsegnarla al proprietario. Purtroppo però la cagnolina era sprovvista di microchip e di medaglietta identificativa. E’ stata quindi presa in custodia dal canile di Villotta.