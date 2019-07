Cafc dichiara guerra alle perdite d'acqua

Da anni si discute sulla vetustà delle conduttore attraverso le quali, in regione, viene distribuita l’acqua dagli enti gestori. Il primo punto dei piani d'investimenti è proprio il miglioramento delle condotte.

Il presidente del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale Salvatore Benigno snocciola cosa è stato già fatto e cosa è in programma su questo fronte, per avere condotte idriche efficienti in termini di quantità ma anche di qualità.

I numeri parlano chiaro: in tre anni gli investimenti di Cafc sono passati da 16 a 23 milioni. Buona parte di essi sono destinati proprio al rinnovamento della rete ed è chiaro che intervenire sui 6mila chilometri di rete acquedottistica richiederà tempo e denaro.

"Gli interventi sono effettuati in base ai rilevamenti delle perdite", spiega Benigno. "Al momento la nostra realtà si posiziona in una situazione soddisfacente e allineata alla media nazionale. Le perdite d’acqua si attestano a 14/15 metri cubi giorno, pari al 32%".

Il presidente rileva come "il rinnovamento e le opere di miglioramento sono rapportate anche al cambiamento climatico, vedi bombe d’acqua soprattutto nelle zone montane dove, quando piove molto, gli eventi alluvionali hanno provocato numerose rotture delle condutture". Da qui l’ultimo stanziamento da due milioni e mezzo di euro dedicato ad alcuni comuni dell’area montana in collaborazione con la Direzione ambiente Fvg proprio per mettere mano a depuratori e alla rete lesionata dalle recenti ondate di maltempo, dove le perdite si attestano al 40%. “Non crediamo ai rattoppi – conclude il presidente Benigno – puntiamo a sistemazioni definitive, puntando a continuare a investire”.