Caldo africano, ma sono in arrivo temporali

E' stato un fine settimana con temperature da record, estive anche se siamo ancora in primavera, e "per tutta la settimana il nord Italia sarà interessato da un campo livellato di pressione, una circolazione poco definita e sempre caratterizzata da masse d'aria in quota con temperatura superiore di 2/4 gradi rispetto alle medie del periodo - spiega il metereologo Marco Virgilio -".



Sole e caldo, però, potrebbero lasciare spazio anche a temporali nel corso della settimana.

"Sono previste anche delle infiltrazioni di aria più umida ed instabile sulle zone alpine con interessamento a tratti anche della pianura. Questo pattern si tradurrà nella nostra regione in un contesto meteorologico meno stabile rispetto alla scorsa settimana, in particolare su Alpi e Prealpi dove saranno più probabili i rovesci ed i temporali locali o sparsi, solitamente nelle ore pomeridiane. Le giornate con maggiore probabilità di vedere qualche fenomeno temporalesco sembrano, alla luce delle carte meteo odierne, mercoledì, venerdì e sabato".



"Le temperature minime notturne saranno alte per effetto della presenza a fasi alterne di parziale nuvolosità mentre le massime si stabilizzeranno sui 30/32 gradi. Il clima sarà però più afoso rispetto agli ultimi giorni. Da alcuni giorni i principali modelli numerici mostrano una possibile quanto preoccupante rimonta anticiclonica africana a partire da martedì 25 giugno. Ovviamente siamo molto lontani dall'obiettivo e probabilisticamente non ci sono ancora i presupposti per lanciare allarmi. La situazione sarà però seguita attentamente perché ha dei potenziali davvero importanti - conclude Virgilio - che potrebbero determinare un'ondata di calore nel finale di mese di quelle da annali".