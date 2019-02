Caldo record in Friuli

Fa caldo, i termometri segnano +20° e oltre, il sole splende alto in cielo e giacche e scarpe pesanti sono di troppo. Insomma, sembra primavera, anzi no, estate, ma dal punto di vista astronomico siamo ancora in pieno inverno e alla primavera mancano ancora 21 giorni, otto ore e qualche minuto, nel momento in cui scriviamo.



Ma è davvero tutto così strano, o è 'normale' che a fine febbraio si possa stare in maniche corte al sole?

Marco Virgilio, meteorologo e conduttore tv, non usa mezzi termini per definire la giornata di oggi che definisce "pazzesca" con "termometri schizzati sopra i 20 gradi sulla pianura friulana e nei fondovalle in Carnia, valori inusuali anche in molte località alpine con Tarvisio e Fusine oltre i 16, Forni di Sopra sui 17 e Sappada oltre 15. Sono dati impressionanti per questo periodo stagionale, addirittura eclatanti tra la zona pedemontana e quella collinare dove in alcuni casi le temperature massime sono arrivate fino a 23,5 gradi, come accaduto in area morenica e gemonese".



"Battuti molti record storici - prosegue Virgilio -, a Gemona reggeva un 20,7 del 2012 e a Udine si è superato il record del 1998, tutti anni che comunque già fanno parte del periodo più caldo della storia climatica regionale da oltre un secolo, quindi più significativi ancora. La combinazione tra alta pressione con massimi sull'Europa centrale, aria mite in quota e venti settentrionali di caduta sulle Alpi hanno generato fenomeni di compressione nei bassi strati".



"Si è salvata solo la costa che con la brezza proveniente da un mare ancora piuttosto freddo ha visto contenuti sotto i 15 gradi i valori massimi diurni. Si tratta di una situazione del tutto anomala - conferma Virgilio -, in area pedemontana addirittura da primavera inoltrata con valori da fine aprile o inizio maggio".



Venerdì, però, si registrerà un "lieve abbassamento, ma sempre e comunque valori sopra le medie in attesa di un ritorno dell'Atlantico la prossima settimana con il rientro nella norma o quasi. Molti diranno 'che bel clima!' ma attenzione, abituarci a queste condizioni nuove e a tratti estreme, non ci aiuta a riconoscere un problema planetario con cui dovremo fare inesorabilmente i conti nei prossimi decenni - conclude Marco Virgilio -. Un febbraio così con il Friuli Venezia Giulia c'entra ben poco!".