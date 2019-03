Cambio di viabilità per la marcia sul clima

Venerdì 15 marzo, a Udine, dalle 8.00 circa e per il tempo necessario al transito del corteo sul clima, che partirà alle 9.00 (arrivo della testa del corteo sul terrapieno di piazza della Libertà previsto per le ore 10.30/11.00 circa, termine dell’evento ore 13.00 circa), sarà in vigore la progressiva istituzione del divieto di transito nelle seguenti vie e piazze: Cavedalis, attraversamento viale Ledra (dal sottopasso pedonale), attraversamento via Volpe, Superiore, Mantica, Deciani, Gemona, san Cristoforo (lato est), Bartolini, Marconi, Mercatovecchio, Libertà, Vittorio Veneto, Piave, Prefettura, Manin, e lungo le strade adducenti a quelle indicate; dalle ore 07.30 alle ore 09.30 in piazzale Cavdelis (area antistante Istituto Zanon), l’istituzione del divieto di sosta temporaneo - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli; dalle ore 08.30 alle ore 13.00 in via della Prefettura (da via Piave a via Manin) l’istituzione del divieto di sosta temporaneo - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli, su ambo i lati della carreggiata; dalle ore 08.30 alle ore 20.00 in piazza della Libertà/via CAVOUR (lato Loggia del Lionello) l’istituzione del divieto di sosta temporaneo - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli.