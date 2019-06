Camion cisterna in fiamme a Sgonico

Per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante dedicato al trasporto di liquidi ha preso fuoco sul raccordo autostradale di Trieste, vicino all'uscita per Sgonico. E' avvenuto poco dopo le 9.30 di questa mattina. Dall'autoarticolato si è levata una densa colonna di fumo nero, visibile a grande distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con sei mezzi e il Nucleo batteriologico dal momento che il camion trasportava sostanze chimiche infiammabili, potenzialmente pericolose. Il rogo è stato domato poco dopo le 10.30 e la cisterna è risultata in sicurezza; sembra che il contenuto non si sia disperso. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Pesanti, invece, i disagi alla circolazione: a causa della temporanea chiusura del tratto, una lunga coda di camion è stata deviata sulla Costiera.