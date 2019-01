Camion contro furgone: un morto e un ferito

Incidente mortale, all'alba, in via Nazionale a San Daniele del Friuli. Intorno alle 4.45, di fronte al prosciuttificio Friulano, si sono scontrai un mezzo pesante e un furgone.

Nel tremendo impatto il conducente del Citroen Jumper, un uomo classe 1963 residente a Bertiolo, ha perso la vita per le gravissime ferite riportate; i pompieri di San Daniele e Udine hanno lavorato per oltre mezzora per estrarre il corpo dalle lamiere dell'abitacolo. Un'altra persona è stata soccorsa dalla equipe medica di un'ambulanza e portata in ospedale in gravi condizioni.

Nello scontro il mezzo pesante ha perso il carico. È stato necessario chiudere la strada, bloccata ancora alle 8, per la rimozione dei mezzi incidentati. Si transita lungo un bypass attivato da Villanova di San Daniele.

Sul posto era atterrato anche l'elicottero sanitario. Della viabilità si è fatta carico la Polizia locale, mentre per rilievi e accertamenti è intervenuto il Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Udine. Della messa in sicurezza della strada e dei veicoli, si sono invece fatti carico i vigili del fuoco, assieme al personale di Fvg Strade.