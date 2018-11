Incidente, questa mattina verso le 11, a Pozzuolo del Friuli. Un camion, per cause in corso di accertamento della Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale, ha perso il controllo, andando a sbattere contro ilk guard rail con la motrice. L'incidente è avvenuto sul raccordo di ingresso all'autostrada di Udine Sud. Ferito il conducente - M.F. di 35 anni - che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Udine. L'uscita di strada ha provocato rallentamenti al traffico.