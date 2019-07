Camion e auto fuoristrada tra Faedis e Cervignano

Incidente, intorno alle 23, lungo la regionale 356 a Faedis dove un uomo di 53 anni ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada. Soccorso dal personale medico di un'ambulanza è stato trasportato all'ospedale di Udine. Sul posto, per tutti i rilievi e gli accertamenti, i Carabinieri della Compagnia di Cividale.

Ieri pomeriggio, invece, intorno alle 16, a Cervignano del Friuli il conducente di un camioncino ha perso il controllo del mezzo lungo la statale 14 all'altezza della rotonda, in prossimità del bar "Al Turista". Per lui tanta paura, ma per fortuna è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo, che si è ribaltato su un fianco, rimanendo illeso. Nessun disagio alla circolazione. Per i rilievi la Polizia locale di Cervignano.