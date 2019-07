Camion frigo in fiamme ad Azzano Decimo

Intorno alle 6.30 è scattato l'allarme ad Azzano Decimo per un camion frigo in fiamme, in viale primo Maggio, di fronte al parcheggio della Coop. La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha ricevuto numerose segnalazioni. Subito sono state inviate le squadre dalla sede centrale e dal distaccamento di San Vito al Tagliamento che nel giro di poco tempo hanno avuto ragione delle fiamme.

Il rogo ha determinato problemi di viabilità a causa del fumo e dei mezzi che occupavano l'intera carreggiata. Sul posto i Carabinieri di Cordenons.