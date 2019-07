Camper distrutto delle fiamme, un ustionato

Un uomo è rimasto gravemente ustionato a seguito dell'incendio del camper su cui viaggiava questa mattina, poco prima le 11, a Erto e Casso. Il mezzo era in transito quando, probabilmente per cause di natura elettrica, è scoppiato il rogo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Maniago, Pordenone e Belluno. L'uomo è stato accolto in ospedale a Belluno. Il camper è andato completamente distrutto; sul posto i sanitari con un'ambulanza e l'elicottero. Gli altri occupanti pare siano rimasti illesi.