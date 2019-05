Cane scappa dalla padrona e morde bimbo al volto

Era rimasto accucciato ai suoi piedi, libero dal guinzaglio, godendosi la compagnia della propria padrona, in relax per un aperitivo in un bar a Campoformido. Poi l'arrivo di un bambino che gli era passato accanto insieme ai suoi genitori, aveva scatenato il suo 'istinto di protezione'. E così un cane di piccola taglia non ha esitato a scagliarsi contro il bimbo, mordendolo al viso.

I genitori sono riusciti a liberare subito il bambino, che è scoppiato in lacrime. Mentre lo rincuoravano, la padrona si è allontanata dal locale con il proprio fido. I genitori hanno quindi chiamato i carabinieri. La pattuglia della stazione di Campoformido, comandata dal maresciallo maggiore Giovanni Sergi, è riuscita a identificare la donna. Si tratta di una 39enne del posto, che è stata denunciata per lesioni personali colpose.