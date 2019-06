Caneva, in giro con un piccone

Si aggirava per le strade di Caneva, brandendo un grosso piccone. Un cittadino, spaventato, ha chiamato i Carabinieri, che si sono precipitati sul posto e hanno trovato l’uomo, un 70enne con numerosi precedenti penali, all’interno del cortile di un’abitazione disabitata.

Vistosi scoperto, l’uomo non ha saputo giustificare la sua presenza, ma non ha opposto resistenza alla perquisizione. I militari hanno quindi trovato il piccone e una piccola torcia. Il 70enne, che nei giorni scorsi era già stato fermato per aver rubato una bicicletta e per un tentato furto in abitazione, è stato denunciato anche per violazione di domicilio aggravata.