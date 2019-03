Cantiere all’ufficio postale di Palmanova

Poste Italiane comunica che da oggi rimarrà chiuso l’ufficio postale di Palmanova, situato in piazza Grande 16, per consentire lo svolgimento di lavori di straordinaria amministrazione.

Per tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate, i cittadini potranno rivolgersi al vicino ufficio postale di Bagnaria Arsa, in via Vittorio Veneto 12, che da lunedì 1° al 5 aprile sarà aperto al pubblico dalle 8.20 fino alle 19.05, per far fronte al maggiorato flusso di utenti per il pagamento delle pensioni; dal 6 aprile, tale ufficio riprenderà, invece, il consueto orario di apertura.

Nel periodo di chiusura della sede di Palmanova ci si potrà rivolgere anche all’ufficio postale di Cervignano del Friuli, via Trieste 84, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.