Cantiere per la terza corsia dell'A4, sabato chiusura in notturna

Autovie Venete, in accordo con le imprese impegnate nella realizzazione della terza corsia sulla A4, ha pianificato un cronoprogramma di lavori molto intenso che ha già interessato il mese di giugno e che comprende anche due week end di luglio. Si tratta di interventi non procastinabili e indispensabili per mantenere la promessa: finire molto in anticipo sui tempi.

Il primo traguardo è imminente: l’apertura della terza corsia nel tratto compreso tra il nodo di Palmanova e Porpetto (uscita San Giorgio di Nogaro) in entrambe le direzioni di marcia e precisamente all’altezza di Pampaluna in comune di Porpetto.

Gli interventi di completamento, la predisposizione della segnaletica, l’asfaltatura, la rimozione dei new jersey e l’installazione del guard rail, richiederanno una notte di chiusura dell’autostrada. Le operazioni interesseranno sia il terzo lotto (Alvisopoli – Gonars), in località Pampaluna (in comune di Porpetto) sia il tratto adiacente all’area di servizio di Gonars. L’autostrada sarà interdetta al traffico nel tratto compreso fra il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) e Latisana in entrambe le direzioni dalle 20 di sabato 6 alle 8 del mattino di domenica 7 luglio.

I percorsi alternativi. Chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste o a Udine dovrà uscire a Latisana e potrà rientrare in autostrada al casello di Palmanova o a quello di Udine Sud. Chi invece proviene da Trieste ed è diretto a Venezia, dovrà uscire a Palmanova e potrà rientrare in autostrada al casello di Latisana. Infine, chi proviene da Tarvisio potrà proseguire sull’autostrada A4 ma solo verso Trieste; se è diretto a Venezia, invece, dovrà uscire al casello di Udine Sud, seguendo i percorsi alternativi sulla viabilità ordinaria e riprendere l’autostrada a Latisana. Chi è di ritorno dal Jova Beach party che si svolgerà a Lignano ed è diretto in Veneto potrà entrare al casello di Latisana e proseguire verso le località venete, mentre chi è diretto a Trieste, Udine o Tarvisio dovrà percorrere la viabilità ordinaria fino a Palmanova, dove potrà rientrare in autostrada.