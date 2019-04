Cantieri a Pordenone, 7 milioni per due stagioni

Oltre 7 milioni di euro, 7,2 per l’esattezza, per la primavera-estate. No, non stiamo parlando di moda, ma della stagione dei lavori pubblici che si aprirà a Pordenone tra poche settimane. Già, perché da qui a settembre in città sono previsti 11 cantieri in diverse parti del capoluogo del Friuli occidentale. A spiegare di cosa si tratta e il cronoprogramma è l’assessore all’Urbanistica della città sul Noncello, Cristina Amirante.



“A partire per primi - spiega - saranno due inteventi, rispettivamente in via Mazzini e Largo San Giorgio, nella zona della stazione. Subito dopo Pasqua, in via Mazzini sarà eliminato l’asfalto, che verrà sostituito dal porfido. Inoltre, saranno rifatti i marciapiedi e la pista ciclabile, la quale verrà spostata dall’altra parte della carreggiata. In Largo San Giorgio, invece, sarà ampliata la zona pedonale, ovvero la parte antistante la chiesa. Su quest’area, che sarà pavimentata in profido e pietra, troveranno posto una fontana e un ulivo. Inoltre, la parte in asfalto di via Brusafiera sarà ripavimentata in porfido. In entrambi i casi, per i quali sono stati stanziati rispettivamente 1,22 milioni e 931mila euro, sarà posata la fibra ottica e verranno installati i nuovi impianti d’illuminazione”.



Il terzo intervento riguarderà il Parco San Valentino, dove troveranno posto una zona per i bambini, anche disabili, nuovi posti auto e un pontile sul lago. Il lavoro, che prevede anche la pulizia e la manutenzione dell’ex cartiera, sarà finanziato in toto (1,2 milioni) dalla Fondazione Locatelli. Chiuderanno il restyling primaverile la riqualificazione di corso Vittorio Emanuele con il rifacimento del porfido e la posa della fibra ottica (600mila euro), gli interventi sui parcheggi Oberdan e Vallona per eliminare le infiltrazioni d’acqua (nel Vallona saranno sistemate anche alcune telecamere, costo totale mezzo milione) e la realizzazione della fognatura e dell’acquedotto, oltre il rifacimento del porfido, in via De Paoli (circa 600mila euro) da parte di Hydrogea.



L’estate, poi, sarà la stagione delle piste ciclabili. A partire da giugno, la prima sarà realizzata in via Mantegna e via Canaletto a Borgomeduna per collegare il polo universitario con il centro (190mila euro), la seconda quella di via Martiri Concordiesi che sarà completata per tutta la via, anche con la posa di una nuova illuminazione pubblica (416mila euro) e la terza - alla fine dell’estate - la costruzione ex novo dal Parco del Seminario fino a Cordenons, interessando via Vittorio Veneto, la riva del Noncello e parte di via Bellasio. Per quest’ultimo intervento, il Comune ha messo a disposizione 330mila euro.



Altri due interventi che saranno realizzati in estate sono l’asfaltatura completa di via Nuova di Corva e della parte di viale Treviso che si trova davanti alla Fiera di Pordenone (700mila euro) e una serie di interventi in diversi punti della città per la predisposizione alla fibra ottica.



Dal primo aprile 55 nuovi stalli a pagamento in tre vie cittadine

Dal primo aprile a Pordenone ci saranno 55 nuovi parcheggi a pagamento a ridosso del centro storico. A deciderlo è stata la giunta comunale che pochi giorni fa ha approvato il Piano urbano della mobilità sostenibile. Tre le aree interessate dagli stalli blu. Si tratta della zona antistante al condominio Destra Tagliamento in largo San Giovanni, i cui 23 parcheggi saranno ridipinti. Altri 18 stalli saranno resi a pagamento in via Oberdan, davanti alla stazione e 15 in via Molinari. “La decisione – spiega l’assessore all’Urbanistica di Pordenone, Cristina Amirante – è stata presa per recuperare una parte dei 200 posti che saranno tolti a causa dei lavori di restyling del centro. Dalla primavera, infatti, saranno aperti in sequenza diversi cantieri tra largo San Giorgio, piazza della Motta, via Roma, via Mazzini e piazzetta Pescheria. Terminati i cantieri - conclude Amirante - ci saranno una rivisitazione e una riduzione dei posteggi in centro”. Per quanto riguarda le tariffe, gli stalli in largo San Giovanni costeranno 80 centesimi all’ora, mentre in via Oberdan e in via Molinari per la prima mezz’ora si spenderanno 10 centesimi e per il tempo successivo rispettivamente 1 euro e 40 centesimi e 80 centesimi all’ora.