Capannone agricolo in fiamme, salvati gli animali

Violento incendio in un capannone agricolo a Fontanafredda. I Vigili del Fuoco di Pordenone e Maniago, attivati da un passante di via Bellini che aveva visto le alte fiamme fuoriuscire da un fabbricato, sono intervenuti poco dopo le 23 con cinque automezzi e 15 operatori. La struttura, di circa 200 metri quadri, era utilizzata principalmente come legnaia, ma conteneva anche alcune bombole di Gpl, di cui almeno una esplosa prima dell'arrivo delle squadre sul posto, senza causare feriti.

L'intervento è stato difficoltoso anche a causa dell'assenza quasi totale di illuminazione e della distanza degli automezzi dal capanno: le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte fino alle 3 del mattino.

Nelle fasi iniziali dell'intervento sono stati anche salvati una decina di conigli che si trovavano nei pressi del fabbricato.

Le indagini dei Vigili del Fuoco sono scattate immediatamente, con l'attivazione del Nucleo Investigativo Antincendi provinciale per determinare le cause dell'incendio, attività che sono tuttora in corso.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Sacile.