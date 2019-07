Un vasto incendio sta bruciando un capannone in via Isonzo a Santa Maria di Sclaunicco, in comune di Lestizza, all'ingresso del paese per chi arriva da Pozzuolo. Le cause sono ancora in corso di accertamento.

Il rogo, con fiamme alte sul tetto, ha generato una densa colonna di fumo visibile da chilometri di distanza. Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco.