Capolavori friulani Inicredit in vendita: si propone Sereni Orizzonti

È di ieri la notizia che è prossima l’asta dove Unicredit cederà numerosi capolavori tra cui anche opere di artisti friulani o che lungamente hanno lavorato in Friuli da Antonio Carneo a Luca Carlevarijs, sono numerosi i dipinti che rischiano di lasciare il Friuli. Per salvare i capolavori si propone Sereni Orizzonti Spa. Il Gruppo friulano è uno dei principali player nazionali nella costruzione e gestione di residenze per anziani. “Relativamente alle opere stiamo cercando i referenti di Unicredit, una banca con cui lavoriamo molto in Italia, per capire come stanno le cose.” – interviene l’azionista di maggioranza Massimo Blasoni – “ abbiamo in mente tre ipotesi in ogni caso siamo fortemente determinati a procedere. Possiamo sostenere il comune nell’acquisizione o partecipare direttamente all’asta per acquistare le opere. Siamo però anche disponibili a partecipare ad una cordata con altri imprenditori per far restare qui quadri che sono evidentemente un patrimonio del territorio. Ove agissimo direttamente, un’ipotesi di buona collocazione potrebbe essere Palazzo Kechler (l’immobile è del Gruppo) che vorremmo aprire di più alla città. In ogni caso queste opere di artisti Friulani sono un bene locale e debbono essere fruibili da tutti. Ho telefonato al Sindaco manifestandogli la disponibilità e ho trovato ovviamente ampia apertura. Ora si tratta di capire quando e dove esattamente le opere andranno all’asta e le modalità (lotti più ampi o singole opere) di espletazione. Occorre ringraziare l’ex direttrice dei Civici musei di Udine – conclude Blasoni - diversamente la vicenda rischiava di passare sotto silenzio.”