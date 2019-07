Carambola in piazza a Campoformido

Brutto incidente stradale intorno alle 15.30 in piazza Trattato a Campoformido. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Codroipo, intervenuti per rilievi e viabilità, due auto si sono scontrate.

Si tratta di una Peugeot 206 e di una Fiat Punto. La prima si è ribaltata su un fianco e l'altra è andata a finire contro una Hyundai Coupé posteggiata a bordo strada. Miracolosamente nessuno si è fatto male. Tutti i conducenti e i passeggeri sono usciti autonomamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine. Nessun problema per la viabilità.