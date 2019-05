Caritas, monsignor Redaelli al fianco di poveri e migranti

L’arcivescovo di Gorizia, monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, è il nuovo presidente della Caritas nazionale. Appena ricevuto il prestigioso incarico, il presule goriziano rassicura i fedeli sulla sua presenza nell’arcidiocesi. “Comporterà essere attento a questo mondo interessante e importante, quale la Caritas, che si pone quasi come confine della Chiesa Italiana verso i poveri, grazie a realtà strutturate e a parrocchie”.

Emergenze cambiate nel tempo. “Quando è nata, Caritas si occupava principalmente di terremoti, alluvioni, calamità naturali. Oggi le principali attenzioni sono quelle alle famiglie e alle persone povere. Basta una separazione o la perdita del lavoro che si rischia di cadere nella povertà”.

“Seguivo già da quattro anni la Caritas del Triveneto e credo sia stata questa una delle motivazioni che hanno portato alla mia scelta che, sinceramente, non mi aspettavo”, prosegue Redaelli. Spiegando come, a suo giudizio, non sia stata la presenza del Cara di Gradisca, una struttura particolarmente difficile, a fare in modo che venisse scelto tra i presuli italiani a guidare una struttura di tale portata. “Certamente Gradisca è una realtà particolare dove, tra l’altro, a giorni apriremo il terzo emporio della solidarietà. Spero che il Cara e il futuro Cpr non creino ulteriori tensioni”.

“Il lavoro maggiore impegna i volontari e il direttore, anche se sicuramente sarò presente”, spiega Redaelli. Fondamentali, per l’arcivescovo goriziano, gli oltre tremila “centri di ascolto diffusi sul territorio e l’internazionalità”.

Sull’accoglienza, invece, “Caritas, nonostante il cambio delle leggi, non vuole modificare il proprio obiettivo, ovvero aiutare le persone come richiesto dal Papa nel rispetto delle leggi, in primis, ma anche della dignità dell’uomo”.

“La scelta degli altri vescovi”, conclude Redaelli, “è sicuramente un attestato di stima nei miei confronti e uno sprone a lavorare sempre meglio”.