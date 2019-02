Carnevale a Trieste: controlli anche ai confini

Carnevale fa rima con sicurezza, grazie ai controlli dei Carabinieri del Comando provinciale di Trieste sul territorio in occasione dell'approssimarsi dei festeggiamenti. E' in corso da questa mattina all'alba, infatti, un servizio di controllo nell'area di piazza Libertà e della stazione delle autocorriere, ma anche sull'altopiano carsico e lungo le principali direttrici di ingresso in Italia. Il servizio vede operativi decine di militari del Nucleo Radiomobile di Trieste, delle Compagnie Carabinieri di Trieste via Hermet e Aurisina e della Tenenza di Muggia. Un centinaio le persone identificate, mentre una quarantina di autovetture e diversi pullman in arrivo in città sono stati sottoposti a controlli. Rintracciati anche tre stranieri che si sono introdotti nel nostro Paese illegalmente. Attiva sul territorio anche una Squadra di supporto del 13/mo Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia di Gorizia, per le verifiche antiterrorismo. Partecipa anche il 14/mo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno.