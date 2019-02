Carpacco piange Celeste Pirona, uccisa in Francia

Rientrerà oggi in Friuli, nella sua Carpacco, la salma di Celeste Assutta Pirona, la 76enne sgozzata nella cucina di casa, in Francia, il 22 gennaio. L’anziana sarebbe stata accoltellata a morte dal figlio più giovane, Ivano, 47 anni, a Moulin a Berthecourt, paese nel dipartimento dell’Oise, a nord di Parigi, dove la friulana viveva da moltissimi anni.

Celeste stava lavando i piatti, quando è stata raggiunta dai fendenti mortali. Il 47enne, che sembra soffrisse di un esaurimento dopo aver perso il lavoro, è stato fermato per omicidio e ricoverato in un istituto psichiatrico.

A Dignano, sono in tanti a piangere la donna e a stringere in un abbraccio le sorelle Giovanna e Liliana, che non riescono ancora a capacitarsi della tragedia. Ad accompagnare il corpo in Friuli saranno gli altri due figli, Gabriel e Gloria che, dopo i funerali, già celebrati in Francia, hanno deciso di tumulare la madre nel cimitero di Carpacco. La sepoltura, in forma privata, è in programma domani nella tomba di famiglia.