Vasto rogo nel centro di Carpacco, a Dignano, nella tarda serata di ieri, poco dopo le 21. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, le fiamme sono divampate all'interno di un'autorimessa: sono finite in cenere due motociclette e tutto il materiale depositato in garage.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine e di San Daniele del Friuli. Il personale medico di un'ambulanza ha soccorso un uomo che ha accusato un malore. Ingenti i danni.