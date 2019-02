Caso Regeni, una ferita ancora aperta

L'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo ormai tre anni fa, "è una ferita ancora aperta. Da chiudere al più presto". Sono state queste le parole del premier Giuseppe Conte, che si trova a Sharm el-Sheikh, in Egitto, per il vertice Ue-Lega Araba.

"Con il presidente egiziano Al Sisi, padrone di casa dell'evento, abbiamo scambiato qualche parola", ha precisato Conte, "ma troveremo il modo di confrontarci ancora, nonostante l'agenda sia molto serrata, in particolare sul caso Regeni. Una ferita che rimarà aperta per tutta l'Italia fino a quando non si arriverà a una soluzione".