Infortunio domestico, poco prima delle 11, a Castelnuovo del Friuli, in località Franz. Un uomo è caduto da circa 5 metri d'altezza. Immediata la richiesta d’aiuto al 112: sul posto elisoccorso e ambulanza inviata da Spilimbergo. L’uomo è stato elitrasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Udine in condizioni serie: ha riportato un trauma cranico e lombare, ma non sembra in pericolo di vita.