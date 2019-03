Catturata banda di spacciatori, sequestrati 200 chili di droga

Quattro arresti e il sequestro di due quintali di marijuana e 400 grammi di cocaina. Sono questi i risultati dell’operazione del Comando provinciale dei carabinieri di Pordenone condotta nelle ultime settimane tra Fvg, Veneto e Toscana, coordinata dalla Procura di Pordenone e portata a termine con l’aiuto dei carabinieri della Compagnia di Firenze e della Compagnia di Poggibonsi.

A finire in manette sono stati due spacciatori del Friuli occidentale residenti a Arba e due albanesi grossisti di sostanze stupefacenti dimoranti a Firenze. Si tratta, per la parte pordenonese, del 38enne Kleanthi Smaniotti, albanese, e della moglie 39enne Stephanie Ginette Smaniotto, italiana nata in Francia. Vivevano in Toscana, invece, il 48enne Dhimitri Lataj, che si trovava in libertà con obbligo di firma dal momento che precedentemente era stato trovato in possesso di un chilogrammo di cocaina, e il 39enne Beldar Semea.

Le indagini sono cominciate alcune settimane fa, quando i carabinieri hanno individuato la coppia che riforniva alcuni spacciatori del Friuli occidentale. I due, i cui traffici riguardavano principalmente la cocaina e avevano la sede operativa a Spilimbergo, riuscivano a trattare fino a un chilogrammo di stupefacente al mese, che veniva acquistato in sasso e poi tagliato in casa, dove sono stati trovati gli strumenti necessari al trattamento della droga e al confezionamento. Ingente il giro di affari, che ammontava a circa 120mila euro mensili solo per la cocaina. E operavano in maniera molto articolata e prudente.

Per questo non è risultata semplice l’attività di pedinamento a vista di lunedì 25 marzo che ha portato all’arresto della coppia e all’individuazione del luogo di stoccaggio dei grossisti in un casolare di Mensanello, nel Comune di Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena. Un pedinamento lungo 400 chilometri, che ha toccato anche Mestre, Bologna e Firenze. I coniugi, che ‘coprivano’ la propria attività di rifornimento con viaggi di piacere, hanno utilizzato il treno per raggiungere la Toscana per poi tornare in auto e sono stati bloccati al casello autostradale a San Stino di Livenza, in possesso di 300 grammi di cocaina e di 50 grammi di marijuana.

Nella notte, il casolare nel quale gli Smaniotti si erano riforniti, è stato piantonato e il giorno successivo, all’arrivo di una persona, è stato perquisito. All’interno dell’edificio sono stati trovati 2 quintali di marijuana e 100 grammi di cocaina. La base di stoccaggio era distante 100 chilometri da Firenze, luogo di dimora e di ‘lavoro’ degli altri due arrestati.

Anche il Veneto è interessato dall’indagine. Qui, in diverse occasioni, i coniugi di Arba depositavano temporaneamente i carichi per arrivare senza stupefacente in Friuli, affidandoli a persone di fiducia.