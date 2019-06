Centauro esce di strada e finisce nel canale

Incidente poco prima delle 15 a Campagna di Maniago. Un motociclista ha perso il controllo del mezzo, è uscito di strada, rompendo un palo del telefono e concludendo la sua rovinosa caduta in un canale artificiale.

Per fortuna il centauro non ha riportato conseguenze serie e, vista la scarsa profondità dell'acqua, è riuscito a trovare il modo di uscire dal canale. I vigili del fuoco, con gli appositi dispositivi per contrastare il rischio acquatico, hanno recuperato la moto e hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario.