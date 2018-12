Cervignano: colpo in chiesa nella notte di Natale

Parrocchia di San Michele Arcangelo nel mirino dei ladri a Cervignano del Friuli tra la notte di Natale e il 25 dicembre. È stato il prete del paese a scoprire il colpo, messo a segno nella canonica.

I malviventi sono penetrati nella stanza e hanno rubato una piccola cassaforte, dentro alla quale c'erano circa 3mila euro in contanti, alcuni dei quali provenivano dalla cassetta delle offerte per i poveri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito un primo sopralluogo. Non ci sarebbero segni di effrazione.