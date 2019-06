Cervo salvato dai Vigili del fuoco a San Foca

Disavventura a lieto fine per un cervo che questa mattina è scivolato all'interno di un canale del consorzio Cellina-Meduna gestito dell'Enel per la produzione di energia elettrica. L'acqua alta, la corrente e le sponde ripide in cemento non gli permettevano di uscire autonomamente.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago e la squadra Fluviale con due unità proveniente dalla sede centrale di Pordenone. Utilizzando il gommone da rafting in dotazione, si sono calati in acqua e con l'aiuto dei pompieri lungo la sponda hanno tratto in salvo il cervo. Le operazioni di soccorso sono durate circa un ora.