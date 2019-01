Cesare Battisti diventò terrorista in Friuli

È stata la detenzione a trasformare Cesare Battisti in un terrorista, a far intraprendere al giovane di Latina la strada della lotta armata, culminata in quattro omicidi e due ergastoli, diverse fughe dal carcere e una lunga, interminabile, latitanza, prima in Francia e poi in Sudamerica.



Ne è convinto il giudice Gian Paolo Tosel, che conobbe Battisti nel corso della detenzione nel carcere di Udine. Quello stesso carcere in cui lavorava il maresciallo della Polizia penitenziaria Antonio Santoro, vittima di un agguato mortale il 6 giugno 1978 ideato e portato a termine da Battisti.



Fu proprio nel carcere di via Spalato che Battisti si avvicinò ai Pac, una formazione vicina alle Br e che ebbe vita meno longeva, grazie alla conoscenza di Arrigo Cavallina che nel 1977 aveva costutito il movimento eversivo.



“Arriva a Udine come delinquente comune, autore di furti e di rapine – spiega Tosel ai microfoni di Telefriuli in un'intervista raccolta da Marco Pasquariello -. Il caso vuole che in carcere di Udine ci sia anche un certo Arrigo Cavallina, che proprio nel '77 aveva costituito un gruppo terroristico, i Proletari armati per il comunismo. Un gruppo terroristico marginale, ma ho il convincimento che il delinquente comune Battisti abbia volutamente scelto l'indottrinamento – insiste Tosel -, se non altro per avere una posizione 'privilegiata', di preminenza, nell'ambito carcerario”.



Tosel ricorda bene il giovane Battisti che “si presentava con un linguaggio e un atteggiamento da pseudointellettuale, con un linguaggio ricercato e un distacco anche fisico dall'interlocutore. Il tutto in un ambiente carcerario, va sottolineato, quello udinese dell'epoca, particolarmente difficile con una miscela a volte esplosiva tra delinquenza comune e delinquenza organizzata”.



Un clima pesante e difficile, dove le suggestioni eversive hanno avuto la meglio sul 'delinquente comune', come lo definisce Tosel.



Qui, in questo ambiente, oltre alla dedizione ideologica di Battisti ai Pac, maturò anche il delitto del maresciallo della polizia penitenziaria Antonio Santoro, freddato a Udine, mentre andava a lavorare.



“In carcere c'erano esponenti dell'eversione armata e il maresciallo Santoro rappresentava il potere carcerario – conclude Tosel, cercando di dare una spiegazione a quell'omicidio che 40 anni fa scosse la città -, l'ordine all'interno del carcere, le eventuali misure disciplinare di rigore erano dettate da Santoro”.