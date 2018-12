Cgil Fvg: completati i vertici

Saranno due donne ad affiancare Villiam Pezzetta nella nuova segreteria della Cgil Friuli Venezia Giulia. Si tratta di Susanna Pellegrini, già segretaria regionale della Filcams (commercio), e di Rossana Giacaz, che approda alla Cgil regionale dopo una lunga carriera sindacale nell’ambito del comparto pubblico. A sancirne l’ingresso in segretaria il voto dell’assemblea generale, riunitasi oggi a Pasian di Prato, alle porte di Udine, che ha approvato in modo quasi unanime (101 voti favorevoli, 6 astenuti e 1 contrario su 109 votanti) la proposta presentata dal segretario generale Pezzetta: si completa così il rinnovamento al vertice della Cgil regionale, un mese dopo il congresso di Zugliano, che aveva confermato la fiducia a Pezzetta, in sella dal 2016.

Elette al posto degli uscenti Emanuele Iodice e Orietta Olivo, Pellegrini e Giacaz vanno a costituire la prima segreteria a maggioranza femminile nella storia della Cgil regionale. "Un segnale forte e tra i primi a livello nazionale sotto il profilo della rappresentanza di genere", commenta Pezzetta, che sottolinea inoltre come la nuova segreteria assicuri anche "una larga rappresentanza dei territori e una completa copertura dei settori".

La nuova formazione, infatti, non è solo espressione di tre province su quattro, con l’udinese Pezzetta, la pordenonese Pellegrini e la triestina Giacaz, ma anche di tre differenti aree contrattuali: l’industria per il segretario generale, il terziario e il lavoro pubblico per le due nuove componenti. Provenienze diverse, che sicuramente troveranno espressione nell’attribuzione delle deleghe tra i tre componenti.

A rafforzare questa rappresentatività la compattezza già espressa dal voto "e un metodo di lavoro – spiega ancora Pezzetta – che prevede una forte partecipazione dei territori e delle categorie alle scelte della Cgil regionale e alla definizione delle nostre linee politiche".

I CURRICULUM. Nata a Motta di Livenza nel 1961, Susanna Pellegrini ha maturato una lunga esperienza negli uffici vertenze prima di passare all’impegno sindacale in prima linea. In Filcams dal 2003, ha guidato la categoria a livello sia provinciale, dal 2006 al 2014, che regionale, dal 2010 fino all’ultimo congresso. Sempre dal 2010 è stata componente della segreteria della Cgil di Pordenone. Anche Rossana Giacaz, triestina classe 1964, vanta esperienze confederali nella Camera del lavoro di provenienza, ma la sua carriera sindacale si è svolta prevalentemente all’interno della Funzione pubblica, di cui è stata segretaria provinciale dal 2010 e componente della segreteria regionale.