Chiede l'elemosina al semaforo: multato

La Polizia Locale dell'Uti Friuli Centrale è intervenuta questa mattina, sabato 3 novembre, a Udine in seguito ad alcune segnalazioni pervenute alla Sala Operativa, in via Cadore, all'incrocio semaforico con via Leonardo Da Vinci. Gli automobilisti, infastiditi e bloccati dalle richieste di denaro piuttosto insistenti di un uomo, al semaforo, hanno avvisato le autorità. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l'uomo - un cittadino rumenod i 50 anni - e hanno provveduto ad allontanarlo e sanzionarlo ai sensi del regolamento comunale.