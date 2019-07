Chiedeva soldi per non pubblicare foto hard, condannato

Si introduceva nei pc delle vittime, rubava materiale compromettente, in particolare foto hard, e poi chiedeva un riscatto – in bitcoin - per non pubblicare gli scatti in rete. Per questo un hacker triestino di 44 anni è stato condannato a 5 anni di carcere dal Tribunale di Milano.

L’uomo era stato arrestato a gennaio per estorsione e accesso abusivo a sistema informatico. L’inchiesta del pm Enrico Pavone ha ricostruito decine di casi. Nel 2017, ad esempio, l’hacker aveva estorto 2.400 euro in cripto valuta a un uomo, al quale aveva trafugato immagini intime della moglie salvate nel computer. Il 44enne è stato anche condannato al risarcimento delle malcapitate vittime, stimato in alcune migliaia di euro.