Chiude la ex in casa e la colpisce con un coltello al volto

Non si rassegnava alla fine della loro storia d'amore e così è andato a casa della ex compagna, una triestina di 23 anni abitante nel capoluogo regionale, per cercare di riallacciare i rapporti. L'uomo, un 37enne di Trieste, però, ha usato un coltello per minacciare e colpire la donna, che all'arrivo dei carabinieri è stata trovata con delle ferite sanguinanti alle mani e al volto. Non solo, la 23enne è stata tramortita da schiaffi e pugni al volto e all'addome.



Inutile il tentatuvo di fuga della ragazza: la porta d'ingresso dell'appertamento era stata chiusa a chiave dall'ex fidanzato. La vittima dell'aggressione è riuscita però a chiamare i soccorsi, così l'ex le ha lasciato campo libero per lasciare l'appartamento. Il 37enne è stato arrestato per atti persecutori aggravati da minaccia a mano armata, sequestro di persona, lesioni personali.

L'uomo, stando a quanto appurato dai Carabinieri, non è la prima volta che usa la violenza nei confronti dell'ex fidanzata e della sorella di lei.