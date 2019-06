Una ciclista di 51 anni è rimasta ferita a Udine questo pomeriggio, verso le 15.30. Mentre la donna stava percorrendo viale Vat in direzione della periferia, un automobilista di 50 anni ha aperto la portiera senza accorgersi che in quel momento stava sopraggiungendo la ciclista. La donna è stata sbalzata dalla due ruote, finendo a terra. Soccorsa dal personale sanitario è stata trasportata per accertamenti all'ospedale di Udine.



Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale.