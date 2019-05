Ciclo del cemento nell'Isontino, due denunce e impianti sequestrati

Nell’ambito di una mirata serie di controlli di carattere ambientale, disposti dal Comando Carabinieri Tutela Ambientale, i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Udine, coordinati dalla Procura di Gorizia, hanno monitorato il ‘ciclo del cemento’ nell’Isontino. Assieme al personale della Polizia giudiziaria della Procura di Gorizia, hanno accertato violazioni penali commesse da due società del settore dell’escavazione e del trattamento inerti.

Nello specifico, all’interno di una società di Romans d’Isonzo erano stoccati 30.000 metri cubi di rifiuti inerti in un’aerea di circa 20.000 metri quadri, sottoposta a vincolo paesaggistico. L’area e quanto depositato sono stati posti sotto sequestro probatorio come disposto dall’Autorità Giudiziaria; denunciato il legale rappresentante della ditta per violazioni in materia di autorizzazione paesaggistica e gestione illecita di rifiuti.

In un altro caso, invece, i militari hanno eseguito un sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Gorizia a carico di una società di Fogliano Redipuglia, operante nella produzione di micronizzati calcarei; sequestrati un impianto di macinazione calcarei e uno di aspirazione polveri, risultati privi di autorizzazioni ambientali alle emissioni in atmosfera (valore degli impianti sottoposti a sequestro circa 400 mila euro).

Nel contempo, è stato denunciato il legale rappresentante della società per mancanza dell’atto autorizzativo emissioni in atmosfera.

I Carabinieri del Noe di Udine – competenti su tutta la Regione– stanno proseguendo accertamenti e controlli su altre aziende del ‘ciclo del cemento’ come da direttive del Comando di Roma.