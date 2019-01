Cividale, lavori anti-allagamento sulla rete fognaria

Il Comune di Cividale del Friuli avvisa che i lavori fognari lungo via del Crognolet sono stati ultimati. Avranno inizio, pertanto, dal 21 gennaio i lavori per la realizzazione della rete fognaria su un tratto di via Premariacco (all’altezza della ex caserma Miani - 1^ fase) che poi proseguiranno su via Sant'Apollonia e via Marioni (2^ fase).

L’Acquedotto Poiana, gestore tecnico dell’intervento, prevede la conclusione dei lavori della prima fase entro il mese di febbraio mentre la seconda fase dovrebbe essere ultimata entro la metà del mese di maggio.

Nei tratti interessati dai lavori vigerà la temporanea sospensione della circolazione per ogni categoria di veicoli con le necessarie deviazioni del traffico stradale che saranno indicate dalla cartellonistica che verrà collocata dalla ditta esecutrice.