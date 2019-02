Cividale: programmati i lavori sul Rio Emiliano

Si sono appena conclusi i lavori di manutenzione ordinaria del Rio Lesa in Comune di Cividale del Friuli. “La Regione ha stanziato a favore del Comune 48.000 euro per queste attività di manutenzione – spiega l’assessore alle Manutenzioni Giuseppe Ruolo - che hanno interessato un tratto di circa 2.500 metri tra il ponte posto a sud di Madriolo fino quasi al limite del versante di Castelmonte. Si tratta di interventi finalizzati al ripristino della sezione idraulica originaria”.



Le relazioni tecniche di fine lavori illustrano, infatti, che è stata attuata una pulizia del Rio Lesa dalla vegetazione interferente con il regime idraulico. In particolare, a seguito di una preliminare fresatura delle piante infestanti che in taluni punti non permettevano neanche la visibilità del rio, sono stati eseguiti dei tagli selettivi delle vegetazioni arboree ed arbustive finalizzati a ripristinare la funzionalità idraulica del corpo idrico, avendo cura di mantenere la vegetazione ripariale nei tratti dove presente.



“Con questo intervento confermiamo che l’attenzione dell’Amministrazione alla sicurezza idraulica del territorio è alta – conclude Ruolo – e che stiamo procedendo con interventi programmati e preventivi sui corpi idrici al fine di evitare attività riparatorie a seguito di eventi calamitosi. Nei prossimi mesi, infatti, partirà un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria del Rio Emiliano; siamo molto soddisfatti di aver ottenuto un contributo regionale a copertura delle spese e di poter dunque procedere attivamente in questo ambito”.