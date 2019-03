Claudio Cracovia lascia la Questura di Udine

Il Questore Claudio Cracovia lascia la città di Udine. A partire dal 1° aprile, infatti, prenderà servizio ad Ancona come questore reggente. Manuela De Bernardin Stadoan, attualmente dirigente del compartimento di Polizia ferroviaria per il Veneto e già vicario del Questore di Pordenone, prenderà il suo incarico alla guida della Questura udinese. In polizia dal 1987, De Bernardin è originaria di Cortina, dove ha diretto per 10 anni il commissariato. Per quattro anni è stata dirigente della divisione anticrimine della Questura di Venezia.



Claudio Cracovia, 60 anni e originario di Trieste, si era insediato come questore il primo novembre 2014 succedendo ad Antonio Tozzi, ma già dall'agosto 2008 al giugno 2010 aveva ricoperto il ruolo di vice questore vicario nel capoluogo friulano. Laureato in Giurisprudenza all'Università di Udine, Cracovia presta servizio all'interno delle forze dell'ordine dal 1° aprile 1981.