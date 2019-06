Codroipo, incendio in un'autorimessa

Un violento incendio è scoppiato intorno alle 18.30, a Codroipo, in località Biauzzo, in civico 21 di via Emigranti. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco del Distaccamento volontario di Codroipo e due autobotti dal Distaccamento di San Vito al Tagliamento.

Sono state necessarie due ore di lavoro per domare le fiamme, hanno distrutto tutto quanto era stato stoccato all'interno del garage, un'autorimessa a poca distanza dall'abitazione del proprietario. I pompieri hanno messo in sicurezza in particolare due bombole di gas che stavano per esplodere. In corso di accertamento le cause. Nessuno è rimasto ferito.