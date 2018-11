Colletta alimentare: Udine è regina di solidarietà con155 tonnellate di cibo raccolti

Ancora un successo per la XXII Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale, svoltasi sabato 24 novembre. Un evento, più che rodato e collaudato, che quest'anno ha coinvolto quasi 10mila volontari dislocati negli 802 punti vendita aderenti.



E' Udine la regina della raccolta, con ben 155 tonnellate di alimenti, seguita da Treviso (140), Pordenone (79), Belluno (58) e poi Gorizia e Trieste (26) e le 45 del Veneto orientale.

In totale sono 529 le tonnellate di alimenti raccolte e che saranno distribuite a 341 strutture caritative che operano sul territorio che si occupano dell'assistenza di

più di 51mila persone indigenti.

Il Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia riconosce, anche quest’anno, il grande risultato raggiunto e l’indiscusso successo dell’iniziativa. La maggioranza dei clienti dei supermercati ha dimostrato ancora una volta, donando un po’ della propria



spesa, il desiderio di condividere ciò che può e ciò che ha con chi si trova nel bisogno.

Questo importante gesto di carità è stato possibile grazie all'aiuto dei numerosissimi volontari, delle Associazioni caritative convenzionate, dell'Associazione Nazionale Alpini, della Società S. Vincenzo de’ Paoli, delle Associazioni d’Arma, dei movimenti ecclesiali e delle diverse realtà associative del territorio che hanno offerto un vero e proprio spettacolo di gratuità e bellezza durante l'intera giornata, sia nei punti vendita sia nel magazzino di Pasian di Prato.



Gli organizzatori ringraziano, per il loro prezioso contributo e per i mezzi di trasporto messi a disposizione, la Protezione Civile della Regione, l’Esercito Italiano , le Poste Italiane , le numerose aziende e i privati che hanno offerto gratuitamente i loro auto mezzi.



Infine, un ringraziamento anche alla Fondazione Friuli per l’importante sostegno alle spese dell’iniziativa i di rettori e tutto il personale della

grande distribuzione organizzata per aver aderito all’iniziativa con grande disponibilità.